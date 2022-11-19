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Çavuşoğlu: Hedeflerine ulaşamadılar

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#Mevlüt Çavuşoğlu#İstiklal Caddesi#Terör
Çavuşoğlu: Hedeflerine ulaşamadılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 07:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi’nde terör saldırısının gerçekleştiği noktada açıklamalarda bulundu.

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Çavuşoğlu, terör örgütlerini nerede olursa olsun temizlemeye devam edeceklerini belirterek “Bugün şu noktaya gelinceye kadar çok sayıda turist gördük. Uruguay’dan Malezya’ya kadar, Latin Amerika’dan Uzak Doğu Asya’ya kadar, her yerde turistler var. Türkiye’nin turizmi etkilendi demek istiyorlar. Aslında bir taraftan da Türkiye’ye gitmeyin demek istiyorlar. O anlamda da hedeflerine ulaşamamışlardır" dedi.

Esnafı da ziyaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Halkımızın, özellikle Beyoğlu’ndaki esnafımızın dirayeti bizim en büyük gücümüzdür. Bugün buraya gelerek esnafımızla olan dayanışmamızı da özellikle göstermek istedik ama kısa süre içinde arkadaşlarımızın aldığı tedbirlerle, belediye başkanımızın aldığı tedbirlerle de hayat normale döndü. Esnafımız hemen ertesi gün işinin başına geldi. Bali’den takip ettik. Burayı bayraklarla donattılar.”

 

 

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#Mevlüt Çavuşoğlu#İstiklal Caddesi#Terör

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