Çavuşoğlu, Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı

Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva 12 yıl aranın ardından yemin ederek görevine başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlenen yemin törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva’nın yemin törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik." ifadelerine yer verdi.

#Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva’nın yemin törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik.



Attended oath taking ceremony of @LulaOfficial, President of #Brazil. Conveyed President Erdoğan’s message of congratulations.🇹🇷🇧🇷 pic.twitter.com/4soADX0oDH