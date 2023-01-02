Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çavuşoğlu, Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Mevlüt Çavuşoğlu#Brezilya#Lula Da Silva
Çavuşoğlu, Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lulanın yemin törenine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 03:07

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkent Brasilia’da, Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı.

Haberin Devamı

Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva 12 yıl aranın ardından yemin ederek görevine başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlenen yemin törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva’nın yemin törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik." ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mevlüt Çavuşoğlu#Brezilya#Lula Da Silva

BAKMADAN GEÇME!

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota