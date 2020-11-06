MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Çavuşoğlu, Boşnak mevkidaşı Turkovic ile protokol imzaladı
GeriGündem Çavuşoğlu, Boşnak mevkidaşı Turkovic ile protokol imzaladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 20:15 | Son Güncelleme:

Çavuşoğlu, Boşnak mevkidaşı Turkovic ile protokol imzaladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çavuşoğlu, Boşnak mevkidaşı Turkovic ile protokol imzaladı
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, diplomatik arşiv ve protokol alanlarında iş birliği mutabakat muhtırası imzaladı.

Çavuşoğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile bir araya geldi.

İkili görüşmede, bakanlıklar arasında diplomatik arşiv ve protokol alanlarında iş birliğine ilişkin iki mutabakat muhtırası imzalandı.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bosna Hersek'in istikrar ve bütünlüğüne güçlü desteğimiz devam edecek." ifadesine yer verdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle