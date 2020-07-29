Çavuşoğlu Antalya Diplomasi Forumu’nda konuştu: Ermenistan pandemiyi istismar ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında videokonferans yöntemiyle düzenlenen "Asya'da Bölgesel İşbirliğini Teşvik Amacına Yönelik Olarak Pandeminin Etkilerinden İstifade Edilmesi" başlıklı çevrim içi etkinlikte konuştu. Dünyanın, COVID-19 nedeniyle benzersiz bir küresel krizin ortasında bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, günlük yaşamın tersine döndüğünü, sağlık sistemleri ve ekonomilerin zor durumda kaldığını ve tedarik zincirlerinin bozulduğunu dile getirerek, ırkçı ve ayrımcı görüşlerin de yükselişte olduğunu bildirdi. Çavuşoğlu, salgından çıkarılacak bazı dersler olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Birincisi, herkes güvende olana kadar kimse güvende değildir. Tüm küresel zorluklar karşısında birlikte hareket etmeli ve bu zorluklara karşı birlikte durmalıyız. Küresel sorunlar küresel çözümler gerektirir. Biz pandemi sırasında çatışmaların sona ermesini beklerken ve bu durumu (diyalog ve barış için) bir fırsata dönüştürmeye çabalarken, Ermenistan bu anlayışa aykırı davranıyor ve Azerbaycan topraklarına yönelik son saldırılarından görüldüğü üzere pandemi sürecini istismar ediyor."

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, henüz tedavisi olmayan bu salgınla savaşın tüm dünyada sürdüğünü belirtti. Videokonferansa Çavuşoğlu'nun yanı sıra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Suzuki Keisuke, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu İcra Sekreteri Armida Salsiah Alisjahbana, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Dr. Pornchai Danvivathana da katıldı.