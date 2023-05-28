Çavuşoğlu: Adam kazandı, yine kazandı

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AK Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplananlar, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını kutladı. Ellerinde bayraklarla toplanan kalabalık, uzun süre Erdoğan lehine tezahürat yaparak, çalan şarkılarla kutlamalara devam etti. Bazı kişiler meşale yakarken, yoldan konvoy halinde geçen bazı araçlardakiler, korna çalıp kutlamalara destek verdi. Kutlama için gelenler, Erdoğan'ın Kısıklı'da yaptığı konuşmayı alkışlarla dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da konuşma yapmak için kürsüde bekledi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından milletvekilleri ile birlikte kürsüye çıkan Çavuşoğlu, "Seçimin ikinci turunu dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan kazanmıştır. Bu sonuçla 85 milyon kazanmıştır. Tüm dünyadaki vatandaşlarımız, soydaşlarımız, akrabalarımız kazanmıştır" dedi.

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'ERDOĞAN, DÜNYA LİDERİDİR'

Seçimde dünya barışının kazandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye, artık küresel bir aktördür. Recep Tayyip Erdoğan, dünya lideridir. Bir tahıl anlaşmasıyla tüm dünya ülkelerine katkı sağlıyoruz. Türkiye, artık dünyada söz sahibi bir ülke. Bu seçimin sonuçlarını heyecanla bekleyen sadece vatandaşlarımız değildi. Bu seçim sonuçlarıyla Türk dünyası kazandı. Bay Bay Kemal yalanla dolanla seçim kazanılmaz. Linç kültürüyle, depremzedelere küfrederek, oy vermeyenlere hakaret ederek seçim kazanılmaz. Bu millet sana güvenmiyorsa dön bak kendine eksiğin ne, yanlışın ne? Kaç seçimdir kaybediyorsun? Adam kazandı. Yine kazandı" diye konuştu.

Yerel seçim çalışmalarına bir an önce başlayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Şimdi sıra Büyükşehir Belediyesi dahil yerel seçimlerde, biz kazanacağız. Cumhurbaşkanımıza oy verenleri daha geçen hafta sürgüne gönderdiler. Antalyalılar da yerel seçimlerde onları sürgüne gönderecek. Allah bu ülkeyi, milleti onlara teslim etmesin. Sandıklara başörtüsüyle giden bacılarımıza 'Biz geliyoruz, sokakta bile böyle dolaşamayacaksınız' diye hakaret etti bu alçaklar" dedi. Çavuşoğlu, konuşmasını Ankara'ya gideceğini belirterek sonlandırdı.