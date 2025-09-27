Çavuşçu Gölü kurudu, çatlamış toprağa dönüştü

Haberin Devamı

Ilgın'da bulunan Çavuşçu Gölü geçtiğimiz yıllar içerisinde kurumaya yüz tutarken, her geçen yıl bir öncekine göre biraz daha kurak geçince göldeki su seviyesi gözle görülür seviyede azaldı ve kurudu. Sulak zamanlarda birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan göle artık göç zamanlarında kuşlar da gelmezken, kuruyan alanlar büyük bir boş araziye dönüştü.