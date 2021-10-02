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Çavuşa hakaretten 5 bin TL ceza

#Musa Orhan#Ezgi Mola #İpek Er
Çavuşa hakaretten 5 bin TL ceza

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. Mola, 5 bin 200 TL cezaya çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

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DHA-Batman’da tabancayla yaşamına son vermeye çalışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli uzman çavuş Musa Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Orhan hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan’ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020’de sosyal medya hesabından tepki paylaşımında bulundu. Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş’un, bu paylaşım üzerine yaptığı suç duyurusu üzerine Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi, Mola’yı 65 gün adli para cezasına (5 bin 200 TL) çarptırdı.

MAHKEMENİN GEREKÇESİ

Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda, “Sanık olarak henüz yargılama aşamasında olan ve suçlu olup olmadığı konusunda kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmayan katılana yönelik olarak, sanığın, ‘tecavüzcü, şerefsiz’ şeklinde paylaşımda bulunmak suretiyle katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil isnat ettiğine kanat getirmiştir” denildi. 

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#Musa Orhan#Ezgi Mola #İpek Er