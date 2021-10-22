Çavuş Tortumlu’nun kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.Operasyonda çıkan çatışmada jandarma personelimizi de şehit eden Gri kategorideki ‘Kurtay Şerzan’ kod adlı Hayrettin Güneş adlı terörist dahil 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir” denildi.
ACI HABER...
Evli ve bir çocuk babası Burak Tortumlu’nun acı haberini alan şehidin babası Süleyman Tortumlu, “Vatan sağ olsun” dedi. Şehit Tortumlu bugün uğurlanacak.
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