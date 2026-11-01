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Çavdır-Antalya karayolunda kaza: Kavşakta çarpışan iki otomobilde can pazarı

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#Çavdır-Antalya Karayolu#Trafik Kazası#Bayır Köyü
Çavdır-Antalya karayolunda kaza: Kavşakta çarpışan iki otomobilde can pazarı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 12:51

Burdur Çavdır'a bağlı Bayır Köyü Kavşağı'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, feci kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

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Kaza, Çavdır- Antalya Karayolu Bayır Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Kazada 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çavdır-Antalya karayolunda kaza: Kavşakta çarpışan iki otomobilde can pazarı

Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 3 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

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#Çavdır-Antalya Karayolu#Trafik Kazası#Bayır Köyü

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