MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇavdarhisar'da okul servislerine denetim
GeriGündem Çavdarhisar'da okul servislerine denetim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KÜTAHYA (İHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 12:29 | Son Güncelleme:

Çavdarhisar'da okul servislerine denetim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çavdarhisar'da okul servislerine denetim
Abone Olgoogle-news

Çavdarhisar Emniyet Amirliği'ne bağlı yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla okul servis araçlarında denetleme yaptı.

Ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
Ayrıca ekipler, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti.
Denetimlerde, kurallara uymayan veya evrakında eksiklik bulunan sürücülere ceza kesildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle