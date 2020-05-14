Catwalk nedir? (Ketvolk) Catwalk ne demek?

Catwalk, kadın modellerinin yürüyüş tarzından türeyen bir terimdir, bu da bir kedinin yürüyüşüne benzer. Dilimize İngilizce'den geçen catwalk, modada, bir pist, podyum veya rampa, bir moda gösterisi sırasında kıyafetler ve aksesuarları göstermek için modeller tarafından kullanılan bir oditoryuma veya açık oturma alanının bölümleri arasında çalışan dar, genellikle düz bir platformdur. En son moda trendlerinin yapıldığı yer burasıdır.



Tipik catwalk şovunda, modeller tasarımcı tarafından oluşturulan kıyafetleri giyerek podyumda yürür. Kıyafetler çeşitli aydınlatma şekilleri ve özel efektler kullanılarak piste aydınlatılır.Her modelin belirli bir kıyafet giyme sırası genellikle tasarımcının koleksiyonları hakkında yapmak istediği açıklamaya göre planlanır. Çok çeşitli çağdaş tasarımcılar, gösterişli setler ve canlı müzik gibi ek ögeler veya hologramlar gibi çeşitli teknolojik bileşenler kullanılır.