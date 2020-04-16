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Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2020 - 16:24,Son Güncelleme:

Çatıyı tamir ederken merdiven boşluğuna düşüp, beyin kanamasından öldü

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Çatıyı tamir ederken merdiven boşluğuna düşüp, beyin kanamasından öldü
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KOCAELİ’nin Derince ilçesinde, çatıyı onarmak isteyen Murat Özer (52), kaplamanın kırılması sonucu merdiven boşluğuna düştü. Beyin kanaması geçiren Özer, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 9 Nisan günü, Yenikent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan sitede meydana geldi. Murat Özer, 5 katlı binanın merdiven boşluğunun üzerindeki çatıyı onarmak istedi. Çatı kaplamasının kırılması sonucu Özer, 1 kat aşağıdaki merdiven boşluğuna düştü. Beyin kanaması geçiren Özer, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan ve tedaviye alınan Özer, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Murat Özer'in cenazesi, Çınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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