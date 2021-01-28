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Gündem
Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

Çatıyı tamir ederken düşen işçi yaralandı

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Çatıyı tamir ederken düşen işçi yaralandı
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki katlı binanın çatısında çalışırken dengesini kaybedip düşen Tahsin Efe (48), ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yazıcılar köyünde meydana geldi. Tahsin Efe, iki katlı binanın çatısının tamirinde çalışırken dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, ağır yaralanan Tahsin Efe'ye müdahalede bulundu. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tahsin Efe'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

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