Çatıya saklandı: Tavanı deldi evdekilere saldırdı

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H.S. 20 Şubat’ta tavan arasında delik açarak havalandırma boşluğundan daireye indi. Önce şalterleri indiren şüpheli, evin elektriğini kesip anne ve kızlarının gelmesini bekledi. Saldırgan anne ve kızı eve gelince elindeki sopayla saldırdıktan sonra kaçtı. Kafasından yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Annenin ve kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırganı Gaziosmanpaşa’da yakaladı.

‘ANNE MİSAFİR GELMİŞTİ’

Ev sahibi Cengiz Yaşar, “Benim iki kiracım vardı, iki öğrencim vardı. Onlara sonrasında anneleri misafir olarak gelmiş. Annesine takıntılı olan bir kişi. Yeri gelmişken söyleyeyim, çok fazla bilgi kirliliği var. Sadece anneye takıntılı olan bir insan, bunların başına bu olayı getirdi. Zaten başınıza bir şey gelmesin, insanlar her şeyi söylüyor. Anneye takıntılı biri, diğerleri zaten okulunda, işinde gücünde insanlar. Sabah gidip akşam gelen insanlar. Sadece aynı işyerinde bir süre çalışmışlar, oradan takıntılı hale gelen bir insan bu. Ağustos ayında biz kontrat yapmıştık, 6-7 aydır oturuyorlar” dedi.