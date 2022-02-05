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Çatıya çıkıp Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı

#Hakaret#Cumhurbaşkanı#Ereğli
Çatıya çıkıp Cumhurbaşkanına hakaret eden zanlı tutuklandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı binasının çatısına çıkıp intihar edeceğini iddia ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden zanlı tutuklandı.

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Olay dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı’nın bulunduğu binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı binanın çatısına çıkan A.Ç. 7 aydır çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia ederek intihar girişiminde bulundu. Zanlının bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri kendisini tutarak binadan indirdi. Gazetecilerin soruları üzerine zanlı “AK Parti al sana İstanbul yasası, evimi yıktı, yavrumu elimden aldı” diye yanıt verip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etti. Zanlı ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlı geçtiğimiz yıl Aralık ayında da Kaymakamlık binasına giderek Erdoğan'ın duvarda asılı bulunan fotoğrafını alıp yırtarak küfür ve hakaretlerde bulunmuş ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra aynı intihar girişiminde bulunup Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Ereğli Adliyesine götürüldü. Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak Kdz. Ereğli Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

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#Hakaret#Cumhurbaşkanı#Ereğli

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