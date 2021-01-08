Çatıya baskın

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Horozluhan Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde bulunan eğlence mekânının, koronavirüs tedbirlerine rağmen açık olduğu bilgisini aldı. Önceki gece adrese operasyon düzenleyen ekipler, kapının kilitli olması ve içeriden müzik sesleri gelmesi nedeniyle megafonla uyarıda bulundu. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekibinin yardımıyla çatıya çıkan polis, aralarında kadınların da bulunduğu, saklanmaya çalışan 40 kişiyi yakaladı.

Bazı kişilerin çatının ‘sundurma’ diye tabir edilen bölümünün altında, bazılarının da hurda araçların arasında saklandığı görüldü. 40 kişiye sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50’şer lira ceza uygulandı. İşyeri sahibi Suriye uyruklu Kazım M. hakkında da ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’tan işlem başlatıldı.

Polis ekipleri, aynı mahalledeki başka eğlence mekânına da operasyon düzenledi ve 24 kişiye 4 bin 50’şer lira ceza uyguladı