MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇatıya baskın
GeriGündem Çatıya baskın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mehmet IŞIK / DHA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çatıya baskın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çatıya baskın
Abone Olgoogle-news

Konya’da koronavirüs yasaklarına rağmen açık olan bir eğlence mekânına düzenlenen baskında 40 kişi yakalandı. Baskın sırasında bazı kişilerin çatıda saklanmaya çalıştıkları görüldü.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Horozluhan Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde bulunan eğlence mekânının, koronavirüs tedbirlerine rağmen açık olduğu bilgisini aldı. Önceki gece adrese operasyon düzenleyen ekipler, kapının kilitli olması ve içeriden müzik sesleri gelmesi nedeniyle megafonla uyarıda bulundu. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekibinin yardımıyla çatıya çıkan polis, aralarında kadınların da bulunduğu, saklanmaya çalışan 40 kişiyi yakaladı.

Çatıya baskın

Bazı kişilerin çatının ‘sundurma’ diye tabir edilen bölümünün altında, bazılarının da hurda araçların arasında saklandığı görüldü. 40 kişiye sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50’şer lira ceza uygulandı. İşyeri sahibi Suriye uyruklu Kazım M. hakkında da ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’tan işlem başlatıldı.

Polis ekipleri, aynı mahalledeki başka eğlence mekânına da operasyon düzenledi ve 24 kişiye 4 bin 50’şer lira ceza uyguladı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle