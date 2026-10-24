Çatışmaya karşı İstanbul çağrısı

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Bölgesel 4’lü olarak da anılan R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve Avrupa 3’lüsü E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları toplantıları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi. Toplantılara Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ın yanı sıra İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de katıldı. Bu ülkeler, R4+E3 formatında ilk kez Türkiye’nin inisiyatifiyle bir araya gelmiş oldu. Bakan Fidan, toplantının ardından basın toplantısında özetle şunları söyledi:

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HEM AVRUPA HEM İSLAM ÜLKELERİ

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“Bugünkü yaptığımız toplantı 7’nci toplantı idi; Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan katılımıyla bölgesel dörtlü olarak bölgemizin sorunları ve çözüm metotlarını en detaylı bir şekilde masaya yatırma imkanımız oldu. Daha sonra Avrupalı meslektaşlarımızla bir araya geldik. Gerçekten hem Avrupa ülkelerinin hem belli başlı İslam ülkelerinin bir araya gelerek hem bölgesel konuları hem küresel konuları detaylı bir şekilde masaya yatırmaları, bu konuda tabii görüş alışverişinde bulunmaları önemli. Tabii ki konuların başında iki savaş alanı geliyor. Bunlardan birisi şu anda Körfez’deki savaş sebebiyle kapalı olan Hürmüz Boğazı ve Babü’l-Mendeb’in kapanması, zaman zaman oradaki gemilerin hedef altına girmesi ve diğer taraftan Karadeniz’deki seyri sefer güvenliğinin şu anda hemen hemen ortadan kalkmış olması.

PİYASALARA İNANILMAZ YÜK

Bu ikisi dünyanın hem enerji ihtiyacını, hem gıda ihtiyacını, hem de serbest ticaret rejimini inanılmaz bir şekilde etkilemektedir. Bütün hükümetlere coğrafi ayrım gözetmeksizin vatandaşları üzerinden, piyasalar üzerinden, finansman üzerinden inanılmaz bir basınç ve yük oluşturmakta. Tabii ki sorumlu devletlerin rolü bu sorunlara mümkün olduğunca barışçıl çözümler aramak. Tabii bütün bunları masaya detaylı bir şekilde yatırdık. Hem Ukrayna’daki savaş hem İran, Hürmüz Boğazı ve Suudi Arabistan’a yapılan saldırılar, daha sonra İsrail’in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı potansiyel rolü, bölgenin ötesinde olan diğer sıkıntılı konular.

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İRAN’A YENİDEN SALDIRI TEHLİKESİ

Tabii ki masanın etrafındaki bütün ülkeler daha fazla savaşın yaygınlaşmasını istemiyorlar. Savaşın hem Körfez’den hem Ukrayna’dan bir an önce durulmasına ve ateşkes olmasına taraftarlar ve bu önemli; bütün ülkeler diplomasinin, diyaloğun tek yol olduğu konusunda hemfikirler. Bu mesaj önemli. Bu mesajı bütün taraflara aynı şekilde iletme kararını aldık. Özellikle İran’a yönelik yeniden yapılacak bir saldırının bölgedeki savaş ve çatışmayı tekrar yaygınlaştırmaya yol açacağı konusunda hepimiz hemfikiriz. Bunun yerine diyaloğu, diplomasiyi tercih etmenin en doğru yol olduğu konusunda fikir birliği sağladık.”

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TARAFLARLA GÖRÜŞEMEZSEN ÇÖZEMEZSİN

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Bakan Hakan Fidan dün İstanbul’da 9’uncu İstanbul Arabuluculuk Konferansı’nda da konuştu. Bakan Fidan uluslararası katılımcılara seslenirken özetle “Bir anlaşmazlığı eğer ilgili taraflarla görüşemezseniz çözemezsiniz. Dolayısıyla süreç angajmanla başlıyor. Kanalların mutlaka açık olması gerekiyor ve diyaloğun da bu konuda yavaş bile olsa, kırılgan bile olsa devam etmesi gerekiyor. Bu yaklaşım Türkiye’nin özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler, Karadeniz Tahıl Anlaşması ve Somali ve Etiyopya arasındaki Ankara süreci gibi birçok adımında da yansımalarını bulan adımlar. Bunlar sürdürülebilir arabuluculuğun müzakereyi canlı tutmak için önemli olduğunu gösteriyor” diye konuştu.