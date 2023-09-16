Çatışmanın altından İsveç mafyası çıktı

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İSTANBUL Sarıyer Maslak’ta bulunan Ağaoğlu Maslak 1453 sitesinin kafesinde, 6 Eylül günü saat 20.50 sıralarında peş peşe silah sesleri duyuldu. Motosikletli iki kişi ile kafede oturan bir grup silahlı çatışmaya girdi. Motosikletliler hızla uzaklaştı, kafedeki grup da lüks bir minibüse binerek kafeden ayrıldı. Azerbaycan vatandaşı E.A. (37) kolundan ve bacaklarından yaralanmıştı. E.A.’nın kafede müşteri olduğu ortaya çıktı.

PLAKA YAKALATTI

Kafenin camlarında 7 kurşun izi tespit edildi. Olay yerinde yapılan aramalarda 9 adet 9 mm çapında boş kovan bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarında çatışma anları görülüyordu. Motosikletin plakası yoktu ve iki kişi kask taktıkları için tanınmıyordu. Diğer grubun kullandığı lüks minibüsün plakası açıktı. Minibüs İsveç doğumlu olan 33 yaşındaki Türk vatandaşı İ.A. adına kayıtlıydı. Polis, minibüsü çatışmanın yaşandığı yere 10 kilometre mesafede, Ayazağa Mahallesi’nde buldu. Minibüsün şoförü K.K. (47) ile minibüsteki İsveç vatandaşı Richard Icho M. (23), oto galerici Mevludin M. (31), Salah S. (24), Elvir M. (22) ve Harris L. O.(30) gözaltına alındı.

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EVDE CEPHANELİK KURMUŞLAR

- MİNİBÜSTEKİLERİN verdikleri Başakşehir ve Sarıyer’deki adreslere de operasyon düzenlendi. Başakşehir’deki evde İsveçli Stella M.A.S. (35) de gözaltına alındı. Yapılan aramalarda biri Glock ruhsatsız 2 tabanca, 169 adet 9 mm mermi, 2 bilye atar toplu tabanca, havalı tüfek, 3 adet gri renkli havalı tabanca tüpü, 3 adet havalı tabanca mermileri bulunan plastik ve metal kutular ve 3 gram marihuana uyuşturucu madde ele geçti.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen minibüs şoförü K.K. serbest bırakıldı. Stella M.A.S. için de sınırdışı kararı verildi ve ülkesine deport edildi. Richard Icho M., Mevludin M., Salah S., Elvir M. ve Harris L. O. ise tutuklandı. İsveçlilerin cep telefonlarında yapılan incelemede uyuşturucu madde fotoğrafları da çıktı.