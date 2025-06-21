Çatışmalarda büyük yıkım

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İSRAİL ve İran arasındaki çatışmalar dün sekizinci gününde de hız kesmedi. İsrail ordusu, önceki gece boyunca İran’ın kuzeyinde yer alan Tebriz ve Kirmanşah eyaletlerinin bazı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında, 35 füze rampası ve depolama tesisini hedef aldığını bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, Tebriz ve Kirmanşah’taki hava saldırılarının 25 savaş uçağıyla yapıldığı ve 35 füze rampası ile depolama tesisinin vurulduğu belirtildi. Tebriz Şehid Medeni Uluslararası Havalimanı çevresinde iki noktaya da saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklara göre, saldırının düzenlendiği bölgede bir radar tesisi de vuruldu.

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BİLİM İNSANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail saldırılarında, İran’ın nükleer programı açısından kritik öneme sahip Savunma İnovasyon ve Araştırma Örgütü’nün (SPND) genel merkezi de hedef alındı. İsrail medyasına göre, Tahran’da düzenlenen saldırıda İranlı bir nükleer bilimci öldürüldü. SPND’nin Tahran’daki genel merkezinin ciddi hasar gördüğü bildirildi.

İran - Tahran’a İsrail saldırılarında İran devlet televizyonu binası harabeye döndü.

HASTANEYE SALDIRI

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Tahran’da bir hastanenin İsrail roketiyle vurulduğunu duyurdu. Saldırıda ölen ya da yaralananlara dair net bir bilgi verilmezken, bunun bir haftadır hedef alınan üçüncü hastane olduğu belirtildi.

İsrail - İsrail askerleri Beerşeba’ya düşen bir İran füzesinin parçalarını inceledi.

BEERŞEBA’YA BOMBA YAĞDI

İran tarafından sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda, İsrail’in Beerşeba kentinde önceki gün hasar gören Soroka Hastanesi yakınlarına yeniden bombalar yağdı. Saldırıda, Microsoft da dahil pek çok şirkete ev sahipliği yapan bir yüksek teknoloji parkı büyük hasar aldı. Pek çok binaya isabet eden füzeler nedeniyle bölgede yangın çıktı. İran medyasında yer alan haberlere göre ise ABD ile İsrail tarafından ortak kullanılan Nevatim Hava Üssü de hedef alındı. Başkent Tahran’da ise İsrail’in saldırılarda kullandığı 2 insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

Hayfa kenti de vuruldu