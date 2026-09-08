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Çatışma bölgelerine para trafiği deşifre edildi: İstanbul'da terörün finansmanına 9 gözaltı

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#DEAŞ#Polis#Operasyon
Çatışma bölgelerine para trafiği deşifre edildi: İstanbulda terörün finansmanına 9 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 09:52

İstanbul’da polis ekipleri, MASAK incelemeleri sonucu çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla para alışverişinde bulunduğu belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Haklarında terör suçlarından işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği saptanan 9 zanlı gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçuna ilişkin çalışma başlattı.

Çatışma bölgelerine para trafiği deşifre edildi: İstanbulda terörün finansmanına 9 gözaltı

MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerini inceleyen ekipler, çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelileri tespit etti. Yapılan incelemede şüphelilerin, DEAŞ ve diğer terör örgütleri kapsamında haklarında adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

Çatışma bölgelerine para trafiği deşifre edildi: İstanbulda terörün finansmanına 9 gözaltı

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Polis ekiplerince 8 Eylül'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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#DEAŞ#Polis#Operasyon

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