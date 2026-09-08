Çatışma bölgelerine para trafiği deşifre edildi: İstanbul'da terörün finansmanına 9 gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçuna ilişkin çalışma başlattı.

MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerini inceleyen ekipler, çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelileri tespit etti. Yapılan incelemede şüphelilerin, DEAŞ ve diğer terör örgütleri kapsamında haklarında adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

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Polis ekiplerince 8 Eylül'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.