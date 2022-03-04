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Çatışma azalınca sığınaktan çıkıp gara ulaşan 7 öğrenci Türkiye yolunda

#Ukrayna#Rusya#Antalya
Çatışma azalınca sığınaktan çıkıp gara ulaşan 7 öğrenci Türkiye yolunda

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da çatışmaların en şiddetli yaşandığı şehirlerden Harkov'da günlerdir sığınakta yaşayan 7 Türk üniversite öğrencisi, ulaştıkları gardaki tahliye treniyle bölgeden çıkmayı başardı. Öğrenciler, Romanya sınırını geçip, Türkiye'ye dönecek.

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Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle bölgede mahsur kalan Türklerin tahliyeleri devam ediyor. Çatışmaların en şiddetli yaşandığı şehirlerden olan Harkov'da 7 Türk üniversite öğrencisi, savaş başladıktan sonra Ukraynalılarla birlikte sığınakta kalmaya başladı. Salı günü sığınaktan çıkıp taksiyle gara ulaşan öğrenciler, dün tahliye trenine binerek Khmelnitsky kentine ulaştı. Öğrenciler buradan da otobüsle Romanya sınırına hareket etti.

Çatışma azalınca sığınaktan çıkıp gara ulaşan 7 öğrenci Türkiye yolunda

Öğrencilerden Antalyalı İsa Yıldız, “Şehrin biraz dışında kalan Ulusal Havacılık Üniversitesi'nin sığınaklarında yaşıyorduk. Orası sürekli bombalandığı ve çatışma sesleri nedeniyle bizi alabilecek bir taksi ya da araç gelmiyordu. Bu yüzden tahliye trenlerine hiçbir şekilde ulaşım sağlayamadık. İki ülke heyetlerinin müzakere görüşmesinden dolayı mıdır bilmiyoruz ama çatışma sesleri azdı. Bir taksi bulabildik ve tren garına gitmeyi başardık. Gara ulaştığımızda, o gün için tahliye treni gelmeyebileceğini söylediler. 10 binden fazla insan biletsiz trenlere binmeye çalışıyor ve aşırı izdiham yaşanıyordu" dedi.

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Çatışma azalınca sığınaktan çıkıp gara ulaşan 7 öğrenci Türkiye yolunda

Perşembe günü saat 02.00 civarında gelen bir tahliye trenine binmeyi başardıklarını ve dün öğle saatlerinde Khmelnitsky kentine ulaştıklarını anlatan Yıldız, buradan da otobüsle Romanya sınırına hareket ettiklerini dile getirdi.

Öğrencilerin, diğer Türk vatandaşlarla birlikte Romanya sınırından geçiş yaparak Türkiye'ye dönmeleri bekleniyor.

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#Ukrayna#Rusya#Antalya

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