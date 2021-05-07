Çatırdama sesleri nedeniyle boşaltılmıştı! 12 saat sonra çöktü

İSTANBUL Zeytinburnu’nda, Sümer Mahallesi’ndeki 5 katlı Hilal Apartmanı, 1995 yılında inşa edildi. Ruhsatı olmayan apartmanda 6 daire ve girişinde bir bisiklet tamirhanesi bulunuyordu. Hilal Apartmanı’nda birkaç gün önce fayanslar dökülmeye, binadan çatırdama sesleri gelmeye başladı. Belediye ekipleri, önceki gece binayı boşalttı. Apartman dün 10.30 sıralarında kendi kendine büyük gürültüyle çöktü. Eğer, önceki gün bina tahliye edilmeseydi can kaybı kaçınılmaz olacaktı. Tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları da olmasaydı, binanın önünde çöktüğü gün pazar kurulacak ve belki de onlarca kişi de orada hayatını kaybedecekti.

Hilal Apartmanı’nın çökme anı, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın ardından sokağa kurtarma ekipleri gelerek inceleme yaptı. Bina sakinlerinin tümü cep telefonlarından aranarak sağlık durumları soruldu. Herkesin dışarıda olduğu tespit edilince arama-kurtarma çalışmalarına son verildi.

‘10 DAKİKA ÖNCE İÇERİDEYDİM’

Binanın girişindeki Huzur Bisiklet isimli tamirhaneyi işleten Özkan Şener, önceki gün çatırdama sesleri duyduğunu belirterek, “Apartmandaki tüm daireleri kapı kapı dolaştım. Binayı boşaltmalarını söyledim. Sonra gelip baktılar. Gerçekten de çatlaklar vardı, sesler de geliyordu” dedi.

Yıkılan evinin önünde gözyaşı döken Gülsüm Yılmaz ise çökmeden 10 dakika önce kıyafet almak için binaya girdiğini belirterek, “Üç gün önce banyodaki fayanslar çatladı. Geceleri sesler geliyordu. Tedirgin olmuştuk. Gece ise seslerin çoğalması üzerine binayı boşalttık. Eşyalarımızı alamadık. Sabah binaya geldik. Birkaç kıyafetimi aldım. Sesler çoğalınca çıktım binadan. Ben çıktıktan 10 dakika sonra yıkıldı” diye konuştu.

‘İSTANBUL’DA BÖYLE 200 BİN BİNA VAR’

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da olay yerine gelerek inceleme yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu binanın ruhsatsız olduğunu belirterek “İstanbul’da 200 bine yakın bu şekilde bina var. Bu binaların dönüştürülmesi gerekiyor. Bu bir önceliktir” dedi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çöken bina etrafındaki 4 bina boşaltıldı ve tespit analizlerine başlandı” denildi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise şu açıklamada bulundu: “Bu olay binalarımızı güçlendirmenin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Vatandaşlarımıza çağrımız, binalarınızın risk durumunun tespiti için mutlaka başvuru yapın. Bakanlık olarak kentsel dönüşümde vatandaşlarımıza kira, taşınma yardımı ve kredi desteği sağlıyoruz.”

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