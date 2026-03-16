Çatılarda 3 metrelik buz sarkıtları oluştu: 'Hava şartları baya zorlaştı, Allah yardımcımız olsun'

#Kars#Soğuk Hava#Buz Sarkıtları
Çatılarda 3 metrelik buz sarkıtları oluştu: Hava şartları baya zorlaştı, Allah yardımcımız olsun
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 10:38

Baharı bekleyen Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle çatılarda 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Kars'ta son yılların en sert kışı yaşanıyor. Kar yağışı ve soğukların etkili olduğu Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde evlerin çatıları ve su oluklarından metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluşurken, köylüler zor anlar yaşıyor.

"ÇATILARDA 3 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU"

Hava sıcaklığının eksi 15 ile eksi 20 derece arasında seyretmesiyle birlikte evlerin çatılarında buz kütleleri oluştu. Bazı buz sarkıtlarının 3 metreye yaklaştığı görüldü.

Çatılarda 3 metrelik buz sarkıtları oluştu: Hava şartları baya zorlaştı, Allah yardımcımız olsun

Bahar beklentisinin yerini yeniden şiddetli soğuklara bıraktığını ifade eden Erol Demirkaya, "Kars'ta baharı beklerken her taraf dondu. Havalar eksi 20 dereceyi buldu. Akşam saatlerinde soğuk daha da artıyor. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Köy sakinlerinden Murat Aydın, çatıdan kopardığı buz kütlesiyle birlikte yaşanan soğuğu anlattı. Buzun uzunluğunun neredeyse kendi boyuna ulaştığını belirten Aydın, yaşanan kış şartlarının oldukça ağır geçtiğini söyledi.

Çatılarda 3 metrelik buz sarkıtları oluştu: Hava şartları baya zorlaştı, Allah yardımcımız olsun

Aydın, "Baharı beklerken havaların eksi 15-20 dereceye düşmesi baharın biraz geç geleceğini gösteriyor. Kars'ta bu sene hayat şartları baya zorlaştı. Evin yüksekliği yaklaşık 3 metre. Boyum 1 metre 69 santim, kopardığımız buzun uzunluğu ise yaklaşık 1 metre 60 santim" diye konuştu.

"SOĞUKLAR BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK"

Kars'ta etkisini sürdüren dondurucu soğuklar nedeniyle özellikle akşam ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülmeye devam ediyor. Kars'ta bahara rağmen etkisini sürdüren sert kış şartları, özellikle kırsal bölgelerde yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor.

#Kars#Soğuk Hava#Buz Sarkıtları

