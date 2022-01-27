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Çatıdan düşen kar kütlesinden kıl payı kurtuldu

#Kar#Bingöl#Çatı

Bingöl'de aracından inip, dükkana doğru ilerleyen kişi, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar, kameraya anbean yansıdı.

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Olay, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki sebze halinde meydana geldi. Aracıyla hale gelen ismi öğrenilemeyen kişi, iş yerine doğru yürümeye başladı. Dükkana adım attığında ise çatıda biriken kar kütlesi, zemine düştü.

İş yerine gelen kişinin kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Çatıdan düşen kar kütlesinden kıl payı kurtuldu

 

KAR TEMİZLERKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Muş'ta iş yerinin giriş kapısında biriken karı temizleyen Mikail Mete (18), 8 katlı binanın çatısından düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Aynı olayı geçen yıl da yaşadığını belirten Mete'nin ölümden döndüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kültür Mahallesi'nde Mikail Mete, eline küreği alıp, 8 katlı binanın zemin katında babasına ait mobilya mağazasının giriş kapısına biriken karı temizlemeye başladı. Mete, bir anda gelen seslerle irkilip dükkana doğru adım attı. Bu sırada çatıdan kar ve buz kütleleri düştü. Mete, buz kütlesi altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamarasına yansıdı.

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Çatıdan düşen kar kütlesinden kıl payı kurtuldu


Ölümden kıl payı kurtulduğunu söyleyen Mikail Mete, "İş yerimin giriş kapısı önünde biriken karları temizlemek istedim. Elime küreğimi alarak, dışarıya çıktım. Temizlik çalışmasına başladığım sırada bir ses duydum ve hemen büyük bir korkuyla geri adım attım. Geri adım atmam ile yukarıdan bir buz kütlesi düştü. Son anda kendimi geriye atmasaydım, buz kütlesi tam olarak benim kafama gelecekti ve ölebilirdim" dedi.

İki defadır ölümden döndüğünü dile getiren Mete "Geçtiğimiz yıl da buna benzer bir olay yaşamıştım. Aynı şekilde, aynı yerde yine büyük bir buz kütlesi tam olduğum yere düştü. Böylelikle iki defadır ölümden dönüyorum" diye konuştu. Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- 

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#Kar#Bingöl#Çatı

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