Çatıdan düşen kar kütlesinden kıl payı kurtuldu

Olay, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki sebze halinde meydana geldi. Aracıyla hale gelen ismi öğrenilemeyen kişi, iş yerine doğru yürümeye başladı. Dükkana adım attığında ise çatıda biriken kar kütlesi, zemine düştü.
İş yerine gelen kişinin kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
KAR TEMİZLERKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Muş'ta iş yerinin giriş kapısında biriken karı temizleyen Mikail Mete (18), 8 katlı binanın çatısından düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Aynı olayı geçen yıl da yaşadığını belirten Mete'nin ölümden döndüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kültür Mahallesi'nde Mikail Mete, eline küreği alıp, 8 katlı binanın zemin katında babasına ait mobilya mağazasının giriş kapısına biriken karı temizlemeye başladı. Mete, bir anda gelen seslerle irkilip dükkana doğru adım attı. Bu sırada çatıdan kar ve buz kütleleri düştü. Mete, buz kütlesi altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamarasına yansıdı.