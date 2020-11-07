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HATAY (İHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 14:30 | Son Güncelleme:

Çatıdan düşen işçiyi itfaiye kurtardı

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Çatıdan düşen işçiyi itfaiye kurtardı
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Hatay'ın Payas ilçesinde çatıdan düşen işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Ali Oğuz bulvarı civarında bir binanın çatısında çalışan 32 yaşındaki Muhammet Laf, dengesini kaybederek çalıştığı binanın havalandırma boşluğuna düştü. Olayı gören mahalle sakinleri hemen 112 acil sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen işçiyi havalandırma boşluğundan çıkartarak 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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