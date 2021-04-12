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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

Çatıdan düşen işçi, ağır yaralandı

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Çatıdan düşen işçi, ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iş yerinin çatısına çıkan Suriye uyruklu işçi Amir Assaf (32), plastik kaplamanın çökmesiyle beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi 7'nci Mobilya Sokak'ta bulunan mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yerinin çatısına çıkan Suriye uyruklu Amir Assaf, burada yürüdüğü sırada plastik kaplamanın çökmesiyle yaklaşık 7 metreden düştü. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Assaf, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının vücudunda kırıklar oluştuğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

 

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