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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Çatıdan düşen çocuk yaralandı

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Çatıdan düşen çocuk yaralandı
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ADIYAMAN’da, 2 katlı evin çatısından düşen Suriye uyruklu Kemal Süleyman (3) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. 2 katlı evlerinin çatısında oynayan Kemal Süleyman, dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardında Süleyman'ı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavisine başlanan Kemal Süleyman’ın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.

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