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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 22.07.2021 - 18:59 | Son Güncelleme:

Talihsiz son! Kanlar içinde yerde yattığı görülünce fark edildi

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Talihsiz son! Kanlar içinde yerde yattığı görülünce fark edildi

Bolu'da, yaşadığı 4 katlı apartmanın çatısındaki oluğu tamir ettiği sırada dengesini kaybedip düşen Dursun Gülen (50) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Çıkınlar Mahallesi İkmal Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı apartmanda yaşayan vatandaşlar apartmanın girişinde kanlar içinde hareketsiz yatan birinin olduğunu fark etti. Vatandaşlar yerde yatan kişinin apartmanın 3’üncü katında oturan komşuları Dursun Gülen olduğunu gördü. Durum 112 Acil ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Bolu Belediyesi'nde aşçı olarak çalışan Dursun Gülen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gülen'in durumunu öğrenip olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Apartmanın çatı kısmındaki oluğu tamir etmek istediği sırada düştüğü tahmin edilen Gülen'in cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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