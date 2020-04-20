MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇatıdaki ineği gören gözlerine inanamadı
GeriGündem Çatıdaki ineği gören gözlerine inanamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
BAYBURT (İHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 10:43,Son Güncelleme:

Çatıdaki ineği gören gözlerine inanamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çatıdaki ineği gören gözlerine inanamadı
Abone Olgoogle-news

Bayburt’ta cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde çatıda gezinen ineği görenler gözlerine inanamadı.

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde Murat Kıroğlu’na ait inek merdivenleri kullanarak İsrafil Şahin isimli vatandaşın çatısına çıkıp buradan 2 farklı çatıya geçti. Daha sonra köylülerin yardımıyla inek telef olmadan aynı yoldan aşağı indirildi. İneğin çatıda gezinmesi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çatıdaki ineği görenler adeta bakakaldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle