Çatı yangınını görüntülemeye çalışanlar, sosyal mesafeyi unuttu

Ayakkabıcılar arastasında bugün saat 14.30 sıralarında çatıdan alevlerin yükseldiği gören esnaf, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Bazı esnaf ise iş yerlerini boşaltmaya çalıştı. Çevrede toplanan kalabalık, cep telefonu ile yangını görüntülemeye çalıştı. Sosyal mesafeyi ihlal eden kalabalık, polisin uyarısı ile dağıldı. Alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.