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Çatıda çıplak halde güneşlenmişti! Kimliği şaşkına çevirdi

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#Düzce#Polis#Apartman
Çatıda çıplak halde güneşlenmişti Kimliği şaşkına çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 13:37

Düzce’de, bir binanın çatısında kıyafetlerini çıkartıp güneşlenen kişinin apartmanın sahibi S.Y. (50) olduğu belirlendi. S.Y.'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 617 TL ceza kesildi.

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Olay, 2 gün önce öğle saatlerinde Cedidiye Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın çatısında çıplak halde yatıp, güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibinin siren sesini duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı. Polisin yaptığı çalışmada, bu kişinin apartmanın sahibi S.Y. olduğu tespit edildi.

Almanya'da emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ve polise çatıya güneşlenmek için çıkığını söylediği öğrenilen S.Y’ye Kabahatler Kanunu kapsamında 617 TL idari para cezası uygulandı.(DHA)

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#Düzce#Polis#Apartman

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