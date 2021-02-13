Çatıda can pazarı

Ümraniye ilçesi Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak’taki 4 katlı bir binanın çatısında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler çatı katını kısa sürede sardı. Bu sırada canını kurtarmak isteyen bir çocuk çatıya çıktı ve orada mahsur kaldı. Bir başka çocuk ise yangından kurtulmak için çatı katının penceresinden sarktı.

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıdaki çocuk mahallelinin getirdiği vincin sepetiyle aşağı indirildi. Pencereden sarkan çocuksa mahalledekilerin gerdiği battaniyeye atlayarak kurtuldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.