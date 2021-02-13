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Gündem
Murat KORKMAZ/DHA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çatıda can pazarı

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Çatıda can pazarı
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İstanbul Ümraniye’de 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevleri gören apartmandaki bir çocuk panikle çatıya kaçtı, bir başka çocuk ise pencereden sarktı. İmdada yetişen mahalleli çocukları ölümden kurtardı.

Ümraniye ilçesi Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak’taki 4 katlı bir binanın çatısında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler çatı katını kısa sürede sardı. Bu sırada canını kurtarmak isteyen bir çocuk çatıya çıktı ve orada mahsur kaldı. Bir başka çocuk ise yangından kurtulmak için çatı katının penceresinden sarktı.

Çatıda can pazarı

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıdaki çocuk mahallelinin getirdiği vincin sepetiyle aşağı indirildi. Pencereden sarkan çocuksa mahalledekilerin gerdiği battaniyeye atlayarak kurtuldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

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