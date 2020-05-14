MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇatıda başlayan yangın yazlık evi sardı
GeriGündem Çatıda başlayan yangın yazlık evi sardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ufuk AKTUĞ/HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 14.05.2020 - 16:46,Son Güncelleme:

Çatıda başlayan yangın yazlık evi sardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çatıda başlayan yangın yazlık evi sardı
Abone Olgoogle-news

HATAY'ın Arsuz ilçesinde bulunan yazlık sitedeki evde çatıda başlayan yangın, kısa sürede binayı sardı. Alevler, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan yazlık sitedeki evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın, boş olan evi kısa sürede sardı. İhbarla gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Alevler, itfaiye görevlilerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Hasar gören evdeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle