Çatıda başlayan yangın yazlık evi sardı

Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan yazlık sitedeki evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın, boş olan evi kısa sürede sardı. İhbarla gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Alevler, itfaiye görevlilerince diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Hasar gören evdeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.