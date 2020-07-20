Çatıda başlayan yangın daireyi yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 02.00 sıralarında, Derince Çenedağ Mahallesi Engin Caddesi Karabey Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında başladı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede en üst kattaki daireye de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürülürken, dairede yaşayan Avni Yarma, eşi Ayşe Yarma ve oğulları Savaş Yarma dumandan etkilendi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan aile, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yangında çatı ile daire tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. Soruşturma başlatıldı.