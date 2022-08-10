Çatıda ailesini katletti

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B.Ö. kendisine engel olmak için çatıya çıkan babası M.Ö. (51), annesi H.Ö. (45), abisi H.F.Ö. (25) ve kardeşi T.Ö.’yü (11) babasına ait tabanca ile ateş açtı. Anne, baba ve 2 kardeşini tabancayla vuran B.Ö., daha sonra aynı silahla kendini de vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan baba da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.