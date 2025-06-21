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Çatı katındaki yangında bir kişi öldü

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#Bursa'da Yangın#Çatı Katında Yangın#İtfaiye Müdahalesi
Çatı katındaki yangında bir kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 22:00

Bursa'da, 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangının söndürülmesinin ardından yapılan kontrollerde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

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Bursa'da, 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, yapılan kontrollerde Nuri A.'nın cansız bedeni bulundu.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesinde, Esenevler Mahallesi C-202 Sokak’ta 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çatı katındaki yangında bir kişi öldü

CANSIZ BEDENİ BULDU

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Kullanılamaz hale gelen çatı katında inceleme yapan ekipler tek başına yaşadığı öğrenilen Nuri A’nın cansız bedenini buldu. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Nuri A’nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa'da Yangın#Çatı Katında Yangın#İtfaiye Müdahalesi

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