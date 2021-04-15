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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Çatı katındaki çantada 2 kilo uyuşturucuyu 'Larissa' buldu

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Çatı katındaki çantada 2 kilo uyuşturucuyu 'Larissa' buldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir evin çatı katında narkotik köpeği 'Larissa' ile yapılan aramada, çantada 2 kilo bonzai ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde narkotik köpeği 'Larissa' ile yapılan aramada çatı katındaki çantada 2 kilo bonzai ile hassas terazi ele geçirildi. Evde bulunan A.Ş ve N.V. gözaltına alındı. Polis soruşturma kapsamında M.V.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

 

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