Çatı katındaki çantada 2 kilo uyuşturucuyu 'Larissa' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde narkotik köpeği 'Larissa' ile yapılan aramada çatı katındaki çantada 2 kilo bonzai ile hassas terazi ele geçirildi. Evde bulunan A.Ş ve N.V. gözaltına alındı. Polis soruşturma kapsamında M.V.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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