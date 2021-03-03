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Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2021 - 02:49 | Son Güncelleme:

Çatı katında milyon TL'lik zehir bahçesi! Uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

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Çatı katında milyon TL'lik zehir bahçesi! Uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

Avcılar’da düzenlenen operasyonda, çatı katı seraya çevrilen dairede piyasa değeri 1 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Avcılar Gümüşpala Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın çatı katındaki daireye ihbar üzerine operasyon gerçekleştirdi. Polis ekipleri girdikleri çatı katının seraya çevrildiğini gördü. Operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan 88 kök marihuana ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon yapılan diğer bir adreste ise, 2 silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.

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