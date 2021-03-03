Çatı katında milyon TL'lik zehir bahçesi! Uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Avcılar Gümüşpala Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın çatı katındaki daireye ihbar üzerine operasyon gerçekleştirdi. Polis ekipleri girdikleri çatı katının seraya çevrildiğini gördü. Operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan 88 kök marihuana ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.



Operasyon yapılan diğer bir adreste ise, 2 silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.