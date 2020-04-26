Çatı göründü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 Nisan’daki kabine toplantısının ardından, İstanbul’da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’ye biner yataklı salgın hastanesi yapılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 45’er günde tamamlanacağını duyurduğu hastaneler için çalışmalar hemen başlatıldı. Atatürk Havalimanı’ndaki hastanenin bazı bölümlerinin çatıları da tamamlandı. İnşaat sürerken bir yandan da çevre düzenlemesi çalışmaları başlatıldı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının yakın bir zamanda tamamlanıp, gününden önce hizmete açılması bekleniyor.

ASKERİ HASTANE DE BİTİYOR

Sultan Abdülhamit tarafından tam 128 yıl önce yaptırılan ve o dönem salgın hastanesi olarak kullanılan Hadımköy’deki askeri hastanede de çalışmalar aralıksız sürüyor. Uzun süre atıl olarak bekleyen hastanede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yenileme çalışması başlatılmıştı. Tarihi hastane, 45 gün içinde restorasyonu tamamlanarak pandemi hastanesi olarak hizmete alınacak.