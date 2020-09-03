Catering ne demek? Catering teriminin anlamı

Catering, uzak bir yer veya otel, hastane, pub, uçak, kruvaziyer, park, film sitesi veya stüdyo, çekim yeri veya etkinlik mekanı gibi bir yerde yemek servisi sağlama işidir. Bir seyyar yemek şirketi olan mobil catering, amaca yönelik olarak tasarlanmış bir taşıt, araba veya kamyondan doğrudan yiyecekler sunmaktadır. Mobil catering, açık hava etkinliklerinde (konserler gibi), işyerlerinde ve şehir merkezindeki iş merkezlerinde yaygındır. Bir düğün hazırlayıcısı düğün partisine yiyecek sağlar. Düğün hazırlığı bağımsız olarak kiralanabilir ya da mekan tarafından tasarlanan bir paketin parçası olabilir.



Ticari gemiler genellikle Catering Görevlilerini, özellikle de feribotları, yolcu gemilerini ve büyük kargo gemisini taşırlar. Aslında, "catering" terimi, karaya bağlı bir işletme olarak kurulmadan çok önce, ticaret denizciliğinin dünyasında kullanılıyordu.



CATERİNG TARİHİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmet verilen başlıca hizmetlerin en eski örneği, İngiliz General William Howe'nin çıkışını kutlamak için Caesar Cranshell tarafından düzenlenen Philadelphia'daki bir 1778 etkinliği idi. Catering işi Philadelphia'da merkezlenerek 1820 yıllarında şekillenmeye başlamıştır. Erken catering sektörü orantısız olarak Afroamerikanlar tarafından kuruldu.



Endüstri “cateringin yaratıcısı” olarak tanınan Robert Bogle'ın hükümdarlığı altında profesyonelleşmeye başladı. 1840 yılına gelindiğinde, ikinci nesil Philadelphia siyah catering şirketleri, catering işlerini sahip oldukları lokantalarla birleştirmeye başladılar. "Caterer" kelimesinin yaygın kullanımı 1880'lerde ortaya çıkmış, bu noktada çok sayıda catering şirketi listelemeye başlamıştır. Beyaz işadamları nihayet endüstriye taşındı ve 1930'larda siyah işletmeler neredeyse ortadan kayboldu.



1930'larda, daha basit menüler yaratan Sovyetler Birliği, kolektifleştirme politikalarının bir parçası olarak devletin kamu ikram hizmetlerini geliştirmeye başladı. II. Dünya Savaşı sırasında bir toplama sistemi uygulandı ve insanlar halkın ikramında kullanıldı. II. Dünya Savaşı'ndan sonra, birçok işadamları, ikram sonrası iş yaşamında alternatif bir yol olarak ikramları benimsedi.

1960'lı yıllarda, ev yapımı yiyecekler kamu catering işletmelerinde yemek yiyerek yenildi. 2000'li yıllara gelindiğinde, kişisel şef hizmetleri daha fazla kadın işgücüne girerek popülerlik kazanmaya başlamıştır.