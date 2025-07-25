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Çatalca'da uyuşturucu operasyonu: 60 kilo kokain ele geçirildi! 1 şüpheli gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Operayon#Çatalca#Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 07:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul’un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonumuzda 60 Kg Kokain ele geçirdik. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.W.M. isimli yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonumuzda 60 kg kokain ele geçirdik.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.W.M. isimli yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Çatalca ilçesinde bir çekici ve çekiciye bağlı dorseye yönelik yapılan aramada; zulalanmış 58 parça halinde toplam 60 kg kokain ele geçirdik.

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüzü, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

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Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir"

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#Operayon#Çatalca#Uyuşturucu

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