Çatalca'da TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü!

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden TIR'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü 33 yaşındaki Kenan Çerçi hayatını kaybetti.

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