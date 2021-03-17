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Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 14:18 | Son Güncelleme:

Çatalca'da TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü!

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Çatalca'da TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü!

Son dakika haberine göre Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon sürücüsü, TIR'a çarptı. Kazada kamyon sürücüsü 33 yaşındaki Kenan Çerçi hayatını kaybetti.

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden TIR'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü 33 yaşındaki Kenan Çerçi hayatını kaybetti.

Çatalcada TIRa çarpan kamyonun sürücüsü öldü

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