Çatalca'da saat fabrikasında yangın! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı...

Çatalca'da bulunan saat fabrikasında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı. Çatalca'da bulunan saat fabrikasında saat 16.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Fabrikada bulunan 10 işçi dumandan etkilendi. İşçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.







