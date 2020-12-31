MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇatalca'da saat fabrikasında yangın! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı...
GeriGündem Çatalca'da saat fabrikasında yangın! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Savaş ATAK - Şahin BOZKURT/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 17:17 | Son Güncelleme:

Çatalca'da saat fabrikasında yangın! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Çatalca'dan gelen bir son dakika haberine göre saat fabrikasında yangın çıktı. Dumandan etkilenen çok sayıda işçinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan yangın ihbarının ardından olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Çatalca'da bulunan saat fabrikasında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı. Çatalca'da bulunan saat fabrikasında saat 16.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Fabrikada bulunan 10 işçi dumandan etkilendi. İşçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bursada depoda yangın 10 itfaiye aracı müdahale etti
Bursa'da depoda yangın! 10 itfaiye aracı müdahale etti

Çatalcada saat fabrikasında yangın Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı...
Çatalcada saat fabrikasında yangın Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı...

Çatalcada saat fabrikasında yangın Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı...


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle