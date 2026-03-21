Çatalca'da polisleri taşıyan midibüs devrildi: 3 polis yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Çatalca İhsaniye Mahallesi köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Binkılıç'ta bulunan yabancı uyruklu kişileri geri gönderme merkezine bırakmasının ardından dönüş yolunda olan, içinde polislerinde bulunduğu 34 LNC 804 plakalı midibüs, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bunun üzerine araçta bulunan kişiler camı kırarak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 3 polis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

'YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTIR'

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "21.03.2026 Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında İl Göç Müdürlüğü hizmetinde görev yapan midibüs, İnceğiz-Binkılıç Geri Gönderme Merkezi’nden Arnavutköy Geri Gönderme Merkezine dönüş yoluna geçtiği sırada virajı alamayarak yan devrilmiştir. Olayda araçta bulunan 3 polis memuru hafif yaralanmış olup, yaralılar hastanede tedavi altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.