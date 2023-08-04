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Çatalca'da otluk alanda başlayan yangın yerleşim yerine sıçradı

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#Çatalca#Otluk Olan#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 18:19

Çatalca'da otluk alanda başlayan yangın yerleşim alanına sıçradı. Yangında bir ahır kullanılamaz hale gelirken yangın itfaiye ekiplerinin iki saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

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Yangın, 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Ovayenice Mahallesi, Doğantepe çıkmazı mevkiinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanın nedeniyle bir çiftliğe ait ahır yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemelerin ardından belirlenecek.

Çatalcada otluk alanda başlayan yangın yerleşim yerine sıçradı

"İNSANLAR DİKKAT ETMİYOR, YOL BOYUNCA TUTUŞMUŞ BURAYA KADAR GELMİŞ"

Yangının yol kenarında başladıktan sonra tarlaya kadar ulaştığını belirten Şahin Çevik, "Neden çıkabilir? Her taraf anız, her taraf balya, buğday, kuru tarlalar. İnsanlar dikkat etmiyorlar. Sigara atıyorlar, şişe atıyorlar sağa sola. Yol boyunca tutuşmuş. Oradan buraya, bizim samanlarımız yandı. Kümesler yandı. Dikkat etmek gerekiyor. Sigaradan olduğunu düşünüyoruz. Başka bir şeyden şüphelenmiyoruz şuan için. Tabiki de korktuk itfaiyeyi aradık, şoför arkadaşları aradık, kepçeleri getirdik yangına müdahale etmeye çalıştık. Ama nereye kadar müdahale etsek sıkıntı. Daha sonra itfaiyeci arkadaşlar geldiler, müdahale ettiler. Yaklaşık 150 dönüm üzerinde gözüküyor, tespit etmedik daha ne kadar zararımız var. Sonrasında bakacağız artık" ifadelerini kullandı.

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Çatalcada otluk alanda başlayan yangın yerleşim yerine sıçradı

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#Çatalca#Otluk Olan#Yangın

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