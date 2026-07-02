Çatalca'da kan donduran olay: Boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı

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Olay, saat 13.40 sıralarında Çatalca Kaleiçi Mahallesi'ndeki millet bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki Adil Beysi ile eşi Damla Beysi konuşmak için parkta buluştu. Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

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Tartışma sırasında Adil Beysi, yanında bulunan bıçakla eşi Damla Beysi'yi boğazından yaraladı. Saldırının ardından çevrede bulunanlar şüpheliyi yakalamaya çalıştı. Adil Beysi, kaçarak ormanlık alana girip uzaklaştı. Yaralanan Damla Beysi'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.Bir kişi tişörtünü çıkararak kadının boğazına tampon uygularken, olay yerinin yakınındaki zabıta personeli de ilk müdahaleye destek verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Damla Beysi ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının bilincinin açık olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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SALDIRININ ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Öte yandan, şüphelinin saldırının ardından kaçtığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.