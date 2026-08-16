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Çatalca'da jandarmaya ateş açıp kendini eve kilitleyen şüpheli 4 gün sonra teslim oldu

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#Çatalca#Jandarma#Tartışma
Çatalcada jandarmaya ateş açıp kendini eve kilitleyen şüpheli 4 gün sonra teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 11:54

İstanbul Çatalca'da ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından kendisini eve kilitleyen ve olay yerine gelen jandarma ekiplerine ateş açan İrfan A., jandarmanın 4 gün süren ikna çalışmalarının ardından bu sabah teslim oldu. Sağlık kontrolünün ardından karakola götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Olay, 13 Ağustos Perşembe günü Çatalca'nın Yalıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İrfan A. ile ailesi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çatalcada jandarmaya ateş açıp kendini eve kilitleyen şüpheli 4 gün sonra teslim oldu

Tartışma sırasında babasının fenalaşması üzerine adrese sağlık ekipleri çağrıldı. Yaşanan gerginliğin ardından İrfan A. kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatalcada jandarmaya ateş açıp kendini eve kilitleyen şüpheli 4 gün sonra teslim oldu

DÖRDÜNCÜ GÜNDE TESLİM OLDU

Olay yerine gelen jandarma ekiplerine ateş açtığı öne sürülen İrfan A. nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri, İrfan A.'yı ikna etmek için çalışma başlattı.

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Çatalcada jandarmaya ateş açıp kendini eve kilitleyen şüpheli 4 gün sonra teslim oldu

Yaklaşık 4 gün süren ikna çabaları bu sabah sonuç verdi. Teslim olmaya ikna edilen İrfan A., evinin bahçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından karakola götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Çatalcada jandarmaya ateş açıp kendini eve kilitleyen şüpheli 4 gün sonra teslim oldu

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#Çatalca#Jandarma#Tartışma

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