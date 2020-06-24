Çatalca'da hortum seraları da vurdu, kamyoneti devirdi

"10 YILLIK BİRİKİMİMİZ GİTTİ"

Sera sahibi Ahmet Şanlı, "Hepimiz şaşırdık. Ne olduğunu, nasıl gelip gittiğini anlayamadık. Kamyoneti 15 metre kadar sürükledi. Seralarımız, barakalarımız hiçbir şey kalmadı. 10 yıllık birikimimiz gitti. Seralarda yeşillik üzerine fesleğen, reyhan vardı. Hiçbir şey kalmadı" diye konuştu.