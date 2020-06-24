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Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Ali AKSOYER - Can EROK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 24.06.2020 - 17:20,Son Güncelleme:

Çatalca'da hortum seraları da vurdu, kamyoneti devirdi

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Çatalca'da hortum seraları da vurdu, kamyoneti devirdi
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İstanbul'da dün etkili olan hortum Çatalca Muratbey Mahallesi ile Büyükçekmece Ahmediye Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerine zarar verdi. Hortum Muratbey Mahallesi'nde bulunan seralara da zarar verdiği ortaya çıktı. Seraların demirleri ve naylon brandaları hortumun etkisiyle paramparça oldu. Tarlada bulunan kasalar da dört bir yana savruldu. Hortumun etkisiyle tarlada bulunan bir kamyonet de devrilerek metrelerce sürüklendi. O kamyonette de maddi hasar oluştu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çatalca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti için seraların bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Hortumda zarar gören seralar havadan da görüntülendi.

"10 YILLIK BİRİKİMİMİZ GİTTİ"

Sera sahibi Ahmet Şanlı, "Hepimiz şaşırdık. Ne olduğunu, nasıl gelip gittiğini anlayamadık. Kamyoneti 15 metre kadar sürükledi. Seralarımız, barakalarımız hiçbir şey kalmadı. 10 yıllık birikimimiz gitti. Seralarda yeşillik üzerine fesleğen, reyhan vardı. Hiçbir şey kalmadı" diye konuştu.

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