Gündem Haberleri

Çatalca'da feci kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı! O anlar kamerada

Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2026 09:18

Çatalca'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon refüje çarptı. Yaralanan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.15 sıralarında Oklalı Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol kenarındaki refüje çarparak reklam panosunu devirdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki kanyonun bir anda yoldan çıktığı; önce refüje, ardından reklam panosuna çarparak devirdiği anlar yer alıyor.

 

