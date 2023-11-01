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Çatalca'da fabrikanın deposu yandı

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#Çatalca#Fabrika#Yangın
Çatalcada fabrikanın deposu yandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 02:14

Çatalca'da bir fabrikaya ait içerisinde kauçuk ham maddelerin bulunduğu depoda yangın çıktı.

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Yangın, saat 22.30 sıralarında Çatalca Çakıl Mahallesi Emre Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir fabrikaya ait depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde kauçuk ham maddelerin bulunduğu yaklaşık beş yüz metrekarelik depodan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine İstanbul'un birçok ilçesinden olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çatalcada fabrikanın deposu yandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, farklı noktalardan yangına müdahale etti. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, kauçuk ham maddelerin olduğu depoda büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Çatalca#Fabrika#Yangın

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